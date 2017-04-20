Sinema - Beden ve Ruh

- Filmin fragmanı İSTANBUL – Birbirini hiç tanımayan nevi şahsına münhasır Endre ve Maria'nın rüyalarının da işin içinde olduğu alışılmadık aşklarını anlatan Beden ve Ruh (Teströl és lélekröl (On Body and Soul), sinema izleyicisiyle buluşuyor.

Sinema - Beden ve Ruh

- Filmin fragmanı İSTANBUL – Birbirini hiç tanımayan nevi şahsına münhasır Endre ve Maria'nın rüyalarının da işin içinde olduğu alışılmadık aşklarını anlatan Beden ve Ruh (Teströl és lélekröl (On Body and Soul), sinema izleyicisiyle buluşuyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emek Sineması, Istanbul, İstanbul, Sinema, Film, fragmanı