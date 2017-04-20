Sinema - Beden ve Ruh

- Filmin fragmanı İSTANBUL – Birbirini hiç tanımayan nevi şahsına münhasır Endre ve Maria'nın rüyalarının da işin içinde olduğu alışılmadık aşklarını anlatan Beden ve Ruh (Teströl és lélekröl (On Body and Soul), sinema izleyicisiyle buluşuyor.