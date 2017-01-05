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Sinema - Anthropoid

Sinema - Anthropoid

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - "Anthropoid"Jamie Dornan, Cillian Murphy, Charlotte Le Bon ile Anna Geislerova'nın oynadığı filmin yönetmenliğini Sean Ellis yaptı.

Sinema - Anthropoid

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - "Anthropoid"

Jamie Dornan, Cillian Murphy, Charlotte Le Bon ile Anna Geislerova'nın oynadığı filmin yönetmenliğini Sean Ellis yaptı.

Gerilim türündeki dönem filmi, Hitler'in güvendiği generallerden biri olan ve milyonların katledildiği "Nihai Çözüm felaketinin" mimarlarından Reinhard Heydrich'in, Müttefiklerin eğittiği bir Çek grup tarafından öldürülmesini ele alıyor.

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