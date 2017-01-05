Sinema - Ağ

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Fragman - "Ağ"



Güney Koreli başarılı yönetmen Kim Ki Duk'un imzasını taşıyan filmin başrollerinde Ryoo Seung Bum, Lee Won Gun, Kim Young Min ile Choi Guy Hwa rol aldı.



Kendine has sinemasıyla dikkat çeken Kim ki-Duk, son filminde Güney Kore'ye sürüklenen Kuzey Kore vatandaşı bir balıkçının hikayesini odağına alıyor.