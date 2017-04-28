Sinem Öğretmen 40 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti
Tavşanlı-Kütahya yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan öğretmen Sinem Kıyak (25) 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Tavşanlı-Kütahya yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan öğretmen Sinem Kıyak (25) 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
40 gün önce Tavşanlı-Kütahya yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Emet Gülten Dayıoğlu Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Sinem Kıyak, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölüm haberi yakınları, öğrencileri ve ilçe halkını üzüntüye boğdu. - KÜTAHYA