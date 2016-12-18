Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Ayrıldı mı? Bebek Krizinde Son Durum

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 yıl aşk yaşadıktan sonra evlenmişti. Kenan İmirzalıoğlu'nun çocuk isteğinin Sinem Kobal'da karşılığı olmayınca evliliğin sekizinci ayında kriz yaşandığı iddia edildi. İşte ünlü çiftin ilişkisine dair detaylar.

BEBEK KRİZİ HABERİ İLK NEREDE YAYINLANDI?

Renkli Sayfalar'da yer alan habere göre; Sinem Kobal'ın kariyerine ağırlık vermek istediği ve şu an çocuk sahibi olmayı düşünmediği söylendi.

SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU AYRILIYOR MU? SİNEM KOBAL'IN BEBEK KRİZİNE TEPKİSİ NE OLDU?

Haberlerin üstüne açıklama yapan Sinem Kobal, evliliklerinde her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "Böyle şeyler asılsız. Kesinlikle uydurma haberler. Evliliğimize biraz saygı duyulmasını istiyorum" diyerek iddialara son noktayı koydu.

SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU NEREDE, NE ZAMAN EVLENMİŞTİ?

Medyatik çift 1 yıl aşk yaşadıktan sonra geçen mayısta Cunda'da dünyaevine girmişlerdi.