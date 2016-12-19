Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu Boşanıyor mu?

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti boşanıyor mu sorusunun cevabı haberimizde. Oyuncu Sinem Kobal önceki gün spor salonu çıkışında Bebek'te objektiflere takıldı. Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını iddialarına yanıt verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun çocuk sahibi olmak istediği ancak Kobal'ın kariyerine odaklanmak istediği ve bu yüzden evlilikte kriz yaşandığı öne sürülmüştü. Sekiz aydır evli olduğu eşi İmirzalıoğlu ile çocuk sahibi olma konusunda aralarında anlaşmazlık olduğu hatırlatılan 29 yaşındaki Kobal, evliliklerinde her şeyin yolunda ilerlediğini söyledi.

SİNEM KOBAL KENAN İMİRZALIOĞLU ÇİFTİ BOŞANIYOR MU?

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile boşanma haberlerine karşın şöyle konuştu: "Böyle şeyler asılsız. Kesinlikle uydurma haberler. Evliliğimize biraz saygı duyulmasını istiyorum" diyerek iddialara son noktayı koydu.



