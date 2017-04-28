Sinefilm Rehberi; Bu Hafta Vizyondaki Filmler (28.04.2017)
28 Nisan 2017 cuma günü vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt’un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi’nde. Beyazperdeye bu hafta Galaksinin Koruyucuları 2, The Circle, Ölümcül Deney: Dejavu ve Dalida filmi yerini alıyor.
28 Nisan 2017 cuma günü vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi'nde. Beyazperdeye bu hafta Galaksinin Koruyucuları 2, The Circle, Ölümcül Deney: Dejavu ve Dalida filmi yerini alıyor. Heyecanlı ve macera dolu filmler sinema severleri beyazperdeye davet ediyor.