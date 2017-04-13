Sinefilm Rehberi; Bu Hafta Vizyondaki Filmler (14.04.2017)

14 Nisan cuma günü vizyona girecek olan filmleri sizler için 100.bölüme özel Ukrayna Kiev'den sunduk. Bu özel bölümde bakın hangi filmleri tanıttık. Beyazperdeye bu hafta Hızlı ve Öfkeli 8, Dehşet Odası, Yaşamak Güzel Şey ve Otopsi filmi yerini alıyor. Heyecanlı ve macera dolu filmler sinema severleri beyazperdeye davet ediyor.