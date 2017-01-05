Sındırgı'da Sosyal Belediyecilik Her Yerde

Özellikle yüksek rakımlı mahallelerde etkisini gösteren mahallelerde özverili bir çalışma sonucunda vatandaşların mağduriyeti en aza indirildi.

Yapılan rutin çalışmaların yanında sosyal belediyeciliğe önem veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş' ın "Bacası tütmeyen ev kalmasın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar kış gününde mağdur olmasın" talimatı üzerine harekete geçen Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri mahalle muhtarları ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi vatandaşları belirledi. 74 mahallenin tamamı ile irtibata geçilerek karşılaşılabilecek olası durumlar için sürekli tedavi gören hastalar, ihtiyaç sahipleri ve kimsesizler belirlendi.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise vakit kaybetmeden belirlenen vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda vatandaşların mağduriyetini giderdi. Diyaliz hastaları ve sürekli tedavi gören hastaların Sındırgı Devlet Hastanesine ulaşımları sağlanırken, belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri teslim edildi. Kimsesi olmayan vatandaşların ise kişisel temizlikleri, ev temizliği yapılarak, yapılan eşya ve yakacak yardımları ile kış günlerinde sıcak bir yuva oluşturuldu.

Kar yağışının etkisini arttırmasına karşın iş makineleri bakımları yapılarak hazır tutuluyor. Ayrıca yolda kalan vatandaşların olabilme ihtimaline karşın erzak, battaniye ve sıcak içecek stoku ile karla mücadele ekipleri anlık müdahalelere hazır.

Sındırgı Belediyesi tarafından olası bir acil durum ve ulaşılamayan ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi durumunda Zabıta müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

