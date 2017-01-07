Sındırgı'da Kar Yağışı

Sındırgı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santimetreye ulaştı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, kırsal Mahallelerde 80 santimetreye ulaştı.



Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ana arterler ulaşıma açılırken, kırsal Mahallelerde yol açma çalışmaları devam ediyor.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip ederek personele sıcak çay ikramında bulundu.



Yavaş, son 30 yılın en sert kışını yaşadıklarını belirterek, "Kar yağışının çok yoğun olduğu zamanı yaşıyoruz. İlçemizde de hem merkez olsun hem bütün kırsal Mahallelerde 40 ile 80 santimetrenin üzerinde kar yağışı oldu. Bugün itibariyle de ana arterlerimizi ve yollarımızı tamamen açtık. 10 karla mücadele aracımızla ve 35 personel ile 3 tuzlama ekibimizle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Belediye çalışmalarına vatandaşlar da evlerinin ve dükkanlarının önünü kendi imkanlarıyla açarak destek veriyor.