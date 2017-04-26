Sındırgı'da Dürüstlük Abidesi Köy Umurlar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Umurlar mahallesinde yaşayanların eşyaları kaybolmuyor. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan mahalle sakinleri buldukları eşyaları köy meydanı kahveler bölgesinde bulunan kayıp eşya direğine asıyor, yanına koyuyor.

Eşyayı bulan vatandaş koyuyor, kayıp eşyanın sahibi de kaybettiği eşyasını bu direkten alıyor. Belirli bir süre direkte kalan, sahibi bulunmayan eşyalar muhtarlık tarafından depoda muhafaza ediliyor, sahibi bulunursa teslim ediliyor. Uzun bir sonra sahibi bulunmayan eşyaları ihtiyacı olan vatandaşlar satın alabiliyor. Paraları ise köy sandığında toplanarak hayır yemeklerinde kullanılıyor.

Köylüler yıllardır süre gelen bu uygulamadan memnun.

