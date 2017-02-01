Müzikli çocuk oyunu Sinderella, TIM Fettah Aytaç Salonu'nda...



Uyarlayan, yöneten: Murat Altınok



Kostüm: Maskara by Altınok



Koreografi: Mutlu Cankup



Dekor: Deniz Bilgili



Oynuncu kadrosu: Murat Altınok, Melek Tanker, Deniz Değirmenci, Zeynep Uçucu, Dilan Demir, Talha Sezer



Bir ayakkabı sıradan birini prenses yapabilir mi?



Üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü davranılan bir genç kızın (Külkedisi), umutlarının azaldığı anda ona yardım eden bir iyilik perisi, ve sevgili dostları fareler ve kuşlar sayesinde hayatı değişebilecek midir?