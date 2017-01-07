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Sinderella

Sinderella

Müzikli çocuk oyunu Sinderella, MOİ Sahnesi'nde.

Sinderella

Müzikli çocuk oyunu Sinderella, MOİ Sahnesi'nde...

Uyarlayan, yöneten: Murat Altınok

Kostüm: Maskara by Altınok

Koreografi: Mutlu Cankup

Dekor: Deniz Bilgili

Oynuncu kadrosu: Murat Altınok, Melek Tanker, Deniz Değirmenci, Zeynep Uçucu, Dilan Demir, Talha Sezer

Bir ayakkabı sıradan birini prenses yapabilir mi? 

Üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü davranılan bir genç kızın (Külkedisi), umutlarının azaldığı anda ona yardım eden bir iyilik perisi, ve sevgili dostları fareler ve kuşlar sayesinde hayatı değişebilecek midir?

Kaynak: Etkinlik.io

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