Sincik İlçesinde Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çıkan rüzgar nedeniyle ortaya kar fırtınası çıktı.



Gece etkili olan kar yağışının ardında sabah rüzgarında etkisiyle ilçe merkezinde vatandaşlar güçlükle ilerleyebildi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından rüzgarında etkisiyle şiddetli tipi yaşandı.



İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını tamamladı.İl Özel İdaresi karla mücadelesini Sincik ilçesine bağlı Aksu Köyü Türmüşan mezrasının yolunu açarak tamamladı. Sincik ilçesinde kapalı köy yolu kalmadı. - ADIYAMAN