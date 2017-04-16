Sincik İlçesi Yeni Rekor Peşinde

- Sincik ilçesi yeni rekor peşinde



ADIYAMAN - 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 95.7 oy oranıyla en büyük desteği veren Sincik ilçesi bugün yapılan referandum da yine rekor kırmak istiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95.7 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden daha fazla destek veren Sincik ilçesi bir rekora imza atmıştı. Sincik halkı 2010 referandum unda yüzde 97.73, 2011 genel seçimlerinde yüzde 92.5, 2015 genel seçimlerinde ise yüzde 96 oy oranı ile ilçeler bazında AK Parti'ye en çok oy veren ilçe olmuştu. 11 bin 411 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede toplam 53 sandıkta oy kullanacak olan vatandaşlar, bugün yapılan referandum oylamasında yeni bir rekor kırmak istiyor.

Sincik halkının Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına oy verdiğini belirten Osman Söylemez, "Sincik kesinlikle yine şampiyon olacaktır. Bu kez daha farklı olacağını düşünüyorum, inşallah Sincik birinciliği kimseye kaptırmayacaktır. Çünkü Sincik halkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir halktır, o ne dersen Sincik halkının onun peşinden gideceğine eminim" dedi.

Mehmet Meriç isimli vatandaş ise, "Oyumu kullandım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Biz hep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, oyumuzu ona veriyoruz, inşallah birinciliği yine biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

İbrahim Bağcı ise, "İnşallah yine bir yüzde 96 bekliyoruz. Sincik olarak biz daima Reis'in arkasındayız, olmaya devam edeceğiz. Biz vatan için, millet için, bayrak için, din için Allah'ın izniyle yine bir birinci olacağız" dedi.

Osman Erol isimli vatandaş ise, "Oyumu kullandım, inşallah Sincik yine şampiyon olur. Benim tahminim yüzde 97'nin üzerine çıkacağız. Biz her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için bu desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(AE-AHM)