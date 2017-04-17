Sincik İlçesi Şampiyonluğu Harran'a Kaptırdı
- Sincik ilçesi şampiyonluğu Harran'a kaptırdı Referandum günü 'yine şampiyon olacağız" diyen Sincik halkı bu kez 2. olduADIYAMAN - Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 95.7 oy oranıyla 'şampiyon ilçe' olan Sincik ilçesi şampiyonluğu bu kez Şanlıurfa'ın Harran ilçesine kaptırdı.
- Sincik ilçesi şampiyonluğu Harran'a kaptırdı
Referandum günü 'yine şampiyon olacağız" diyen Sincik halkı bu kez 2. oldu
ADIYAMAN - Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 95.7 oy oranıyla 'şampiyon ilçe' olan Sincik ilçesi şampiyonluğu bu kez Şanlıurfa'ın Harran ilçesine kaptırdı.
İlk defa halkın oylarıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95.7 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden daha fazla destek veren Sincik ilçesi bir rekora imza atmıştı. Sincik halkı 2010 referandum unda yüzde 97.73, 2011 genel seçimlerinde yüzde 92.5, 2015 genel seçimlerinde ise yüzde 96 oy oranı ile ilçeler bazında AK Parti'ye en çok oy veren ilçe olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Sincik ilçesinde vatandaşlar referandum günü yine şampiyon olacaklarını söylediler ancak bu kez şampiyonluğu çok az farkla Harran'a kaptırdılar. Sincik ilçesi referandum da yüzde 96.3 ile 'evet' derken, Harran ise yüzde 96.8 ile 'evet' dedi.
Referandum sandıklarının açılarak resmi olmayan sonuçlar açıklandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u arayarak, alınan oy oranından dolayı teşekkür etti.
Başkan Korkut bunu sosyal medya hesabından duyurdu.
(AE-AHM)