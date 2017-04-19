Sincik İlçe Emniyet Amirliğine Murat Aksoy Atandı

Adıyaman'ın Sincik İlçe Emniyet Amirliğine Komiser Yardımcısı Murat Aksoy atandı.



2012 yılından bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Komiser Yardımcısı Murat Aksoy Sincik İlçe Emniyet Amirliğine atandı. İlçe emniyet amirliğine yeni atanan Aksoy, vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat boyunca gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini ve Sincikte ve Adıyaman'da, oldukça sıcakkanlılıkla karşılandığını bundan dolayı da bütün ilçe halkına ve Adıyamanlılara teşekkür ettiğini vurguladı. - ADIYAMAN