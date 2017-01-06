Sincik'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aşırı yağan kar yağışı nedeniyle 6 Ocak 2017 tarihinde okullar 1 gün tatil edildi.



Sincik İlçe Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve hava tahminleri doğrultusunda Sincik ilçe genelinde 6 Ocak Cuma günü tüm okullarımızda tatil ilan edilmiştir" ifadeleri yer aldı.



Sincik İlçe Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından ilçe genelindeki bütün okullar 1 gün tatil edildi. - ADIYAMAN