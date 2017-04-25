Sincar ve Karaçok'ta 70 Terörist Etkisiz Hale Getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında 70 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, PKK'ya ait terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edildiği ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, hava harekatı sonrasında bölücü terör örgütüne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok'ta ise 30 civarında teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisinin alındığı ifade edildi.



(Musa Erdoğan /İHA)