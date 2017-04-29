Sincar ve Karaçok dağı harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sincar ve Karaçok bölgelerine yönelik 25 Nisan 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde Irak kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde bulunan terör örgütü PYD/YPG/PKK kamplarında 40'dan fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye kuzeyi Karaçok Dağı bölgesindeki terör örgütü PYD/YPG/PKK üslenme alanında ise 4'ü üst düzey terörist olmak üzere 49 teröristin etkisiz hale getirildiği ve içerisinde üst düzey teröristlerin de olduğu 90'ın üzerinde teröristin de yaralandığı, üst düzey yaralıların tedavi amacıyla Irak kuzeyindeki hastanelere nakledildiği ve durumlarının ağır olduğu yönünde bilgiler elde edildiği ifade edildi.