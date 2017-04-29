Sincar ve Karaçok'a Hava Harekatı: Tam 89 Terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Sincar ve Karaçok bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 89 terörist etkisiz hale getirildi.



25 Nisan 2017 tarihinde icra edilen hava harekatının sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Irak'ın kuzeyinde Sincar Dağı bölgesinde bulunan PYD/YPG/PKK kamplarında 40'tan fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, Suriye'nin kuzeyinde Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK üslenme alanında ise 4'ü üst düzey terörist olmak üzere 49 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca aralarında üst düzey teröristlerin de olduğu 90'ın üzerinde teröristin yaralandığı, üst düzey yaralıların tedavi amacıyla Irak'ın kuzeyindeki hastanelere nakledildiği ve durumlarının ağır olduğu yönünde bilgiler elde edildi.



Teröristlerin telsiz konuşmalarında Karaçok Dağı bölgesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen ve isimleri gizli tutulan 4 üst düzeydeki teröristin burada değil, başka bir bölgede öldüklerini duyurmaya dair bir plan yaptıkları tespit edildi. Buranın da Rakka'daki Tapka bölgesi olabileceği, DEAŞ ile mücadele ederken öldüler süsü verecekleri belirlenirken, maksatlarının buradaki teröristlerin moral ve motivasyonunu bozmamak olduğu öğrenildi.



(İHA)