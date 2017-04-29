Sincar İçin Yapılması Planlanan Basın Açıklamasına İzin Verilmedi

Diyarbakır'da HDP ve DBP'nin, Türkiye'nin, Irak'ın Sincar bölgesi ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği hava harekatlarını protesto amacıyla açık alanda yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi.



Diyarbakır'da HDP ve DBP'nin, Türkiye'nin Irak'ın Sincar bölgesinde bulunan Şengal Dağı ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarına ilişkin basın açıklamasına izin verilmedi. Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen ve basın açıklaması yapmak isteyen grup, bir süre emniyet güçleri ile görüşme gerçekleştirdi. Polis, OHAL gerekçesiyle açık alanda basın açıklamasına izin vermeyeceklerini ve grubun dağılmasını istedi. Ardından yapılan görüşmeler üzerine grup, basın açıklamasını DBP il binasında yapma kararı aldı. Grup, Koşuyolu Parkı'ndan DBP il binasına kadar polis kortejinde yürüdü. İl binası önünde yapılan açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. - DİYARBAKIR