Sincap Sinsin

Horhor ile Dırdır ormandan ağaç kesip satarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Ormana yakın bir kasabada oturan Ebru hergün ormana gidip oynamakta ve doğayı çok sevmektedir. Bir gün ormanda yangın çıkar. Güçlükle yangın söndürülür. Ebru yangında yaralanan Sinsin'e yardım eder ve arkadaş olurlar. Horhor ve Dırdır ağaç kesmeye devam etmekte, ormanın para kazanmanın dışında bir yararı olduğuna çocukların uyarılarına rağmen inanmamaktadırlar. Bir gün Sinsin'in yaşadığı ağacıda keserler.Ebru ile Sinsin onlara karşı ormanlarını korumak için bir plan yaparlar.