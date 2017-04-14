Sincap Şebekesine Darbe

İnternet üzerinden yapılan kaçak hayvan satışlarına karşı gerçekleştirdiği başarılı mücadelelerle adından sıkça söz ettiren Doğa Koruma Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü Koruma Kontrol Şefliği ekipleri, son yaptıkları operasyon ile adeta kaçak hayvan şebekesini çökertti. Sosyal medyada 'Sincap Show' adlı bir sayfa üzerinden sipariş alan ve merkezleri Mersin'de bulunan kişiler, yaptıkları duyurularla yavru sincap için alıcılardan önce kaparo aldığı belirlendi. Ardından ise yavru dönemi olan Şubat-Mart aylarında ormanlık alanlardan sincapları yakalayan kişiler Türkiye'nin değişik il ve ilçelerine siparişleri gönderdikleri ortaya çıktı.



Kaçak hayvan ticaretinin yapıldığı sayfayı internet üzerinde tespit eden ekipler ise hemen harekete geçti ve alıcı rolüyle yavru sincap satan M.S. ile ilk olarak telefonla görüştü. 600 TL'ye anlaştığı sincaplarla için Ataşehir'de buluşmak üzere anlaşan ekipler buluşma yerine vardıklarında satıcı M.S.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonun ardından ise organize bir kaçak hayvan ticareti yapan şebeke ortaya çıktı. Ekiplerin yaptıkları detaylı arama ve araştırmalarda Mersin merkezli çalışan şebekenin sosyal medya üzerinden alıcılarla iletişime geçtiği ve önden kaparo alarak kişileri sıraya soktuğu belirlendi. Ardından ise yavru zamanını bekleyen kaçakçıların sincapların doğal ortamlarında önceden belirledikleri yuvalarına ulaşarak yavrularına el koyduğu ve 600 TL karşılığında alıcılara teslim ettiği ortaya çıktı.



Ayrıca satıcıların bu sincaplar için özel yaptırdıkları kumaş torbalarla yavru sincapları alıcılara teslim ettiği belirlendi. Yapılan operasyon sonrası 3 yavru sincap milli park görevlilerince el konulurken satıcı M.S.'ye 6 bin TL para cezası kesildi.



(İHA)