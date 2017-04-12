Sincap Çocuk Tiyatrosu Halkapınar'da

Halkapınar'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Konya Orman Bölge Müdürlüğü Sincap Çocuk Tiyatrosunun, "Orman Dostu Sincap" isimli oyunu sahnelendi.



Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Sosyal Hizmetler Salonunda, ilkokul öğrencilerine yönelik orman sevgisi ve ormanların korunması temalı tiyatro gösterisi çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.



Ereğli Orman İşletme Şefi Murat Cinisli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nün çocuklara, gençlere orman sevgisini aşılamak amacıyla bu projenin uygulandığını söyledi.



Sincap Çocuk Tiyatrosu'nun, orman, tabiat ve çevre konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüğünü belirten Cinisli, "Özellikle ilköğretim öğrencilerine yönelik Halkapınar'da sergilenen 'Orman Dostu Sincap' isimli oyun, öğrencilerin büyük ilgisini çekti. 40 dakika süren müzikli oyunda fidan dikimi, ormanların korunması, yangınlar, tabiat olayları, çevre kirliliği, gibi konular işlendi." ifadelerini kullandı.