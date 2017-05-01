Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti %65 Arttı



Urumçi gümrüğüne göre, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 64,5 artarak 4.1 milyar ABD dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 72.4 arttı.

Sincan'ın Bir Kuşak Bir yol girişimi kapsamında yer alan Rusya, Moğolistan, Pakistan ve beş Orta Asya ülkesiyle yaptığı ticaret, bölgenin dış ticaretinin yüzde 66'sından fazlasını oluşturuyor. Kazakistan ile olan ticareti de geçen yılın ilk çeyreğine göre neredeyse ikiye katlandı.

Sincan'ın mekanik ve elektrikli ürünler, tekstil ve ayakkabı ihracatı, yakınındaki pazarlardaki talep artışı nedeniyle hızla büyümeye devam etti. Bölgenin ithalatındaki artış ise, tarım ürünleri talebi nedeniyle gerçekleşti. Artan sınır ötesi RMB anlaşmaları Sincan işletmelerinin yurt dışında genişlemesine yardımcı oldu. Şubat ayı itibarıyla, Sincan 86 ülke ve bölgeye hizmet sundu ve bölgenin ticari anlaşmaları 220 milyar yuan'ı (32 milyar ABD doları) aştı.

İpek Yolu Ekonomik Kuşağının merkezinde bulunan Sincan komşu ülkelerle iyi gelişmiş bir ulaştırma ağına sahip bulunuyor. Yerel makamlar, Sincan'dan ayrılan yük taşıyan araçların Moğolistan üzerinden Rusya'ya ulaşmasını sağlayacak üçlü bir anlaşma üzerinde çalışıyorlar.

2013 yılında Çin tarafından önerilen "Bir Kuşak Bir Yol Girişimi", İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'ndan oluşmaktadır. Girişim Antik İpek Yolu ticaret hattı boyunca, Asya'yı Avrupa ve Afrika ve ötesi ile bağlayan bir ticaret ve altyapı ağı kurmayı amaçlıyor.