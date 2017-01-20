Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne Altyapı Yatırımı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi, bu yıl altyapı projelerine 1,5 trilyon yuan (218 milyar dolar) harcayacak.



Sincan Uygur Özerk Bölge Yönetimi, onayladığı çalışma raporuyla 2017 yılında bölgesel kalkınmanın canlandırılması için geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Altyapı projeleri için 218 milyar dolarlık bütçe ayrılırken, harcamaların ağırlıklı olarak ulaştırma kalemlerinde yoğunlaşacağı vurgulandı.



1,6 milyon kilometrekarelik alanı kapsayacak altyapı yatırımları kapsamında karayolu projelerine 29,1 milyar, demiryolu ağı projelerine 5 milyar, başkent Urumçi'deki havalimanına yönelik iyileştirme projesine ise 3 milyar dolar harcanacak. Diğer bütçe kalemlerini ise sulama, bilişim ve yenilenebilir enerji yatırımları oluşturacak.



Yerel hükümet, geçen yıl ulaştırma ve enerji alanlarındaki 62 projeye 145 milyar dolar harcama yapmıştı.