Şincan'da Otoyol Yapımı İçin 25 Milyar Dolarlık Yatırım

New York Times, China Daily'den naklen 17 Ocak'ta yayımladığı haberde, Çin Hükümeti'nin Şincan Özerk Bölgesi'nde otoyol inşaatı için 24,81 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Şincan'da Otoyol Yapımı İçin 25 Milyar Dolarlık Yatırım

Hükümet, son yıllarda bu bölgede göze çarpan sosyal rahatsızlığın ekonomik sorunlardan kaynaklandığı olgusundan hareketle, bölgeye yoğun yatırım yapmayı planlıyor. Bu çerçevede, geçen yıla oranla %50'lik artışlarla 8,1 milyar yuan demiryolu , 4,8 milyar yuan da sivil havacılık projelerine yatırım yapılacak.

Yukarıdaki projeleri açıklayan Şincan Gelişim ve Reform Komisyonu Yöneticisi Zhang Chunlin, inşa edilecek 6.000 kilometre otoyolun, bölgenin lojistik maliyetlerini %30 azaltacağını da ekledi. Ayrıca, Şincan'da, toplam 100 kadar proje için 17 milyar dolarlık yatırımın planlandığı belirtildi.

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