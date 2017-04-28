Sincan'da Kültür Sanat Faaliyetleri Mayıs'ta da Devam Edecek

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Milletin bölünmez bütünlüğünün garanti altına alınması bu yüksek kültürün ihyası, nesilden nesile zenginleşerek aktarılmasıyla gerçekleşir. Bizler bunun bilincinde olarak çalışmalarımıza imkanlarımız ölçüsünde devam ediyoruz" dedi.



Sincan Belediyesi'nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri mayıs ayında yepyeni programlarla sanatseverleri selamlayacak. Her ay kendi alanında uzman akademisyen, yazar, ilahiyatçı ve şairleri Sincanlılarla buluşturan Belediye, mayıs ayında da hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı ücretsiz programları vatandaşın beğenisine sunacak.



Sanat ve kültürün aktarılması konusunda hassasiyetle çalıştıklarını ve temel belediyecilik hizmetleri kadar sosyal ve kültürel hizmetlere de önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Kültürel faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim hedefimiz bu etkinlikler ile kültürel mirasımızı aktarmak. Kültür ve medeniyet işte bu aktarılan birikimdir. Milletin bölünmez bütünlüğünün garanti altına alınması bu yüksek kültürün ihyası, nesilden nesile zenginleşerek aktarılmasıyla gerçekleşir. Bizler bunun bilincinde olarak çalışmalarımıza imkanlarımız ölçüsünde devam ediyoruz" dedi.



Yunus Emre Sincan'da anılacak



Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük tasavvuf erenlerinden Yunus Emre, Sincan'da anılacak. Yunus Emre'nin hayatının ve dizelerinin anlatılacağı programa eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı eşlik edecek. Tasavvuf ve Yunus Emre üzerine derin sohbetlerin yapılacağı program 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de Lale Meydanı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.



Gönül sohbetlerinde ikinci tur



Geçtiğimiz aylarda ilki gerçekleştirilen Gönül Sohbetleri programının ikincisi yine Sincanlılara unutulmaz anlar yaşatacak. Şair-TV programcısı Serdar Tuncer'in moderatörlüğü üstleneceği programa Avukat Ömer Tuğrul İnançer eşlik edecek. Keyifli bir sohbetin kapılarını aralayacak Gönül Sohbetleri 10 Mayıs Çarşamba Günü Saat 14.00'de Sincan Belediyesi çok katlı otoparkında bulunan Rüstem Altunbaş Salonu'nda yapılacak.



Anneler Gününe özel program



Sincan Belediyesi annelerimiz için de özel bir program düzenleyecek. Fedakarlığın, merhametin en güzel yansıması olan annelerimiz, ünlü yazar Senai Demirci'nin sohbetiyle anılacak. 15 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleşecek olan program Rüstem Altunbaş Salonu'nda gerçekleşecek.



Sanal yaşamlar



Günümüz gençliğinin en önemli sorunu haline gelen teknoloji bağımlılığını konu eden interaktif tiyatro etkinliği Mayıs ayında da ailelere ve gençlere sanal esareti anlatacak. Drama eğitmeni Emine Koç'un anlatımı eşliğinde, Sincan Belediyesi Tiyatro Ekibinin sahnelediği "Sanal Yaşamlar" isimli uygulamalı drama oyunu yeniden sahne alacak.



Ücretsiz olarak Sincanlıların beğenisine sunulan bu etkinlik programı hakkında detaylı bilgi; Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr adresli web sitesinde yer alıyor. - ANKARA