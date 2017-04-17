Sincan'da 'Evet' Zaferi

Türkiye, referandum için sandığa giderken, cumhurbaşkanlığı halk oylaması yurt genelinde geniş katılımla yapıldı. Ankara'nın merkez 8 metropol ilçesi arasından 'evet' oylarının yüzde 65.4 ile en yüksek sandığa atıldığı yer Sincan oldu.



Türkiye, Cumhuriyet tarihinde önemli bir sistem değişikliğine imza attı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi içeren anayasa değişikliğini yüzde 51'in üstünde bir çoğunlukla onayladı. Ankara'da da Sincan, büyükşehir sınırları genişlemeden önceki 8 metropol ilçeler arasında 'evet' oyunun en yüksek alındığı ilçe oldu. Sincan'da en son 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 63 oy olarak birinci parti olmuştu. Yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylamasında da 'evet' oranı yüzde 65.4 oldu. Sincan, Ankara'da nüfusu 250 binin üzerindeki ilçeler arasında da 'evet' oranı en yüksek ilçe olarak adını yazdırdı. Sincan'daki 'evet' ve 'hayır' oyları arasındaki fark ise yaklaşık 100 bin. 100 bin oy farkla Sincan, Ankara'nın 25 ilçesi genelinde de sayısal olarak 'evet' oy farkının en fazla olduğu ilçe oldu. Sincan'ın her zaman daha güçlü bir Türkiye'den yana tavrını ortaya koyduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Sincan demokrasiye verdiği destekle her zaman Ankara'nın göz bebeği oldu. Bu seçimde de bunun yansımasını gördük. Sincan 'evet' diyerek tarafını belli etti. 3 kişiden ikisi güçlü Türkiye'ye 'evet' dedi. Sincan Ankara'nın denge ilçesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben güzel ilçemizin güzel insanlarına bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA