Sincan'da Bin 87 Ek Derslik Yapılacak

Ankara'nın Sincan ilçesindeki okullarda toplam bin 87 ek derslik yapılacağı bildirildi.



Sincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Ankara Valisi Ercan Topaca, ilçedeki okul ihtiyacını belirlemek ve yeni inşa edilecek okulların yerlerini kararlaştırmak için Sincan Kültür Evi'nde bir araya geldi.



Toplantıda, Sincan ilçe sınırlarındaki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında Vali Topaca ve yetkililer bilgilendirildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde inşa edilecek okullar ile ilgili planlamaların ele alındığı toplantıda, derslik başına düşen öğrenci sayısının 30'u geçmemesi kararlaştırıldı.



Dersliklerin birçoğunun NATO benzinliğinin bulunduğu alanda inşa edilebileceği belirtilirken, temel eğitimde 975, orta öğretimde 112 olmak üzere toplam bin 87 ek yeni derslik yapılmasına karar verildi.



Sincan'da tekli eğitime geçiliyor



Ankara Valisi Ercan Topaca burada yaptığı konuşmada, ilçede tekli eğitime geçileceğinin altını çizerek, "Hedefimiz 2019 yılına kadar, okulların fiziki altyapısını hazır hale getirerek tekli eğitime geçmektir. Konunun tüm ilgilileri ile birlikte alınacak tedbirleri konuştuk. İlçemizin farklı bölgelerinde acil olduğunu değerlendirdiğimiz derslik ihtiyaçlarını, Sincan Belediyesi'nin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna da Vali Topaca'ya Sincan'ın okul ihtiyacını giderme konusunda gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederek, "Valimizin duyarlı tutumundan oldukça mutluluk duydum. Biz de belediye olarak yeni yapılacak okulların ihtiyaçları için imkanlarımız dahilinde seferber olacağız" değerlendirmesini yaptı.



Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu kaydeden Tuna, eğitimde yapılacak yatırımlarla onlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.