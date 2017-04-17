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Sincan Cezaevinden 'Hayır' Çıktı
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Sincan Cezaevinden 'Hayır' Çıktı

Sincan Cezaevi yerleşkesindeki cezaevlerinde oy kullanan tutuklular "hayır"dan yana tercih yaptı.

Sincan Cezaevinden 'Hayır' Çıktı

Sincan Cezaevi yerleşkesindeki cezaevlerinde oy kullanan tutuklular "hayır"dan yana tercih yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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Sincan, Ceza, Hayır