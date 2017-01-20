Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi Yenilendi

Sincan Belediyesi taleplere daha hızlı cevap vermek için çözüm merkezini geliştirerek, yeniledi.



Vatandaşın en iyi şekilde hizmet alması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Sincan Belediyesi, çözüm merkezini yenilerek, Sincanlıların isteklerine hızla çözümler üretmeyi hedefliyor. Geliştirilen bu sistemde, Sincan'dan gelen tüm başvurular tek bir veri tabanında işleniyor. Vatandaşların talepleri mümkün olan en kısa sürede cevaplanıyor ve böylece eskiden dakikalar süren işlem, bu uygulama sayesinde saniyeler içinde sonuçlandırılıyor. Sincanlıların öneri ve taleplerini iletmeleri içinse 444 4 762'yi aramaları yeterli.



Tek bir telefonla belediyeye ulaşan vatandaşlar, çözüm merkezi ile emlak borcu, rayiç bedel bilgisi, gibi hizmetlere ulaşabiliyorlar. Böylece vatandaşlar belediye binasına gelmeden Sincan Belediyesi, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.



Çözüm Merkezi, halkın ihtiyaç ve taleplerine 7/24 karşılık veriyor. Çevre düzenlenmesinden temizlik işlerine, emlak hizmetlerinden, hukuk hizmetlerine kadar tüm sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Sincan Belediyesi bu sayede sorunlara anında müdahale edebiliyor. Ayrıca vatandaşa, talebinin takibini yapabilmesi için Belediyeye bilgilendirme mesajı atıyor. Vatandaş eğer isterse Sincan Belediyesinin internet adresinde var olan, e-belediye bölümünden de başvuru takibini yapabiliyor.



"Vatandaşlarımız gün içinde ilgili arkadaşlarımıza her türlü taleplerini iletebiliyor"



Geliştirilen çözüm merkezi ile vatandaşın taleplerine daha hızlı cevap bulunduğunu aktaran Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, hizmet kalitesini artırmak için kendilerini sürekli yenilediklerini ifade etti. Belediye Başkanı Tuna "Vatandaşlarımız gün içinde ilgili arkadaşlarımıza her türlü taleplerini iletebiliyor. Belediyeyle ilgili olan konularda, talep edilen şey neyse anında işleme alınıyor. Bizim yetki alanımız dışında kalan konularda ise ekibimiz, yine yönlendirici ve yol gösterici bir tutum gösteriyor. Yani vatandaşı 'bu bizim işimiz değil' diyerek göndermek yerine onlara, 'nasıl yardım edebiliriz?' diye hareket ediliyor" diye konuştu. - ANKARA