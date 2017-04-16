Sincan Belediye Başkanı Tuna Oyunu Kullandı

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, oyunu kullandı.



Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Türkoğlu İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Eşi ile birlikte sabah saatlerinde sandık başına gelen Başkan Tuna, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sandıktan daha güçlü bir Türkiye çıkmasını temenni ettiğini ifade eden Tuna, "Milletimiz her şeyin en doğrusunu bilir, onun vereceği karar en doğrusudur" dedi. - ANKARA