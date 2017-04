Sincan Belediye Başkanı Tuna Gençlerle Buluştu

Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Sincanlı gençlerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Tuna gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerin katılımından memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Tuna "Gençliği anlayamadığımız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir" dedi.



Yaptığı istişareler ile belediyecilik alanında yeni bir soluk kazandıran Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna gençlerle buluştu. Kültür Evi ve Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen "Başkan Tuna Gençlerle Baş Başa" adlı programa yüzlerce öğrenci katıldı. Bilgi birikimini ve deneyimlerinin öğrencilerle paylaşan Başkan Tuna'ya gençler Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kentsel yenilenmeye, Sincan'da yapılacak projelerden meslek seçimine kadar her alanla ilgili sorular yöneltti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programda Başkan Tuna gençlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Siyasette, dürüst, şeffaf ve adil olmanın gerekliliğine vurgu yapan Tuna, tek amacın hizmet olması gerektiğini söyledi. Gençlerin sorularını hayatından örneklerle anlatan Tuna gençlere hayatlarında düstur olacak öğütler verdi. "Nerde olursanız olun hangi makamda olursanız olun kanaatkar olun" diyen Tuna, "En büyük zenginlik şükretmektir. Şükredin ki ilminiz de, fikriniz de çoğalsın" ifadelerini kullandı.



Sincan'da yapılacak olan projeleri anlatan Tuna gençlerin kütüphane isteklerinin yanıtsız kalmadığını ve bununla ilgili çalışmalarının olduğunu ve büyük bir kongre sarayının yapılacağı müjdesini veren Başkan Tuna, "Her şey siz gençler için" diye konuştu.



Programda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 19 yaşındaki Halime Demir, "Bize söz hakkının tanınması ve düşüncelerimize değer verilmesi bizleri mutlu ediyor. Ben Başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi. Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Akif Cengiz ise sorularının yanıt bulmasından memnun olduklarını belirterek bu tür programların daha fazla yapılması gerektiğini dile getirdi. - ANKARA