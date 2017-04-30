Sinbad Macera Adasında
Musa Gönüllü'nün yönettiği Sinbad Macera Adasında tiyatro oyunu, 30 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde.
Musa Gönüllü'nün yönettiği Sinbad Macera Adasında tiyatro oyunu, 30 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde...
Yazan/Yöneten: Musa Gönüllü
Müzik: İlker Kalender
Dekor: SMO Dekor Atölyesi
Oyuncular: Fatih Küçük, Musa Gönüllü, Elif Seçgin, Nagihan Yıldız
Süre: 50 Dakika
"Sultan Gönlübol ülkesini adaletli ve barış içinde yönetmektedir. Kızı İrem Sultan tüm halk tarafından sevilmektedir. Kara Pençe yıllardır çeşitli hile ve kötülüklerle tahtı ele geçirmek istiyordur.
İrem Sultan 18 yaşına girecektir. Unvanını elde etmesi için macera adasındaki altın dağından bir kese altın tası getirmelidir. Ama bu yol çok tehlikelidir. Sultan Gönlübol bu yolculukta İrem Sultana eşlik etme görevini gemici Sinbad ve tayfası Firuzeye verir. Kara Pençenin bu yolculukla ilgili karanlık planları vardır.
Bakalım gemici Sinbad, İrem sultanı koruyabilecekmi? Kara Pençenin planları gerçekleşecekmi? İrem Sultanın görevi nasıl sonuçlanacak?
Değerler eğitiminde yer alan sevgi, dostluk ve umudu işlediğimiz oyunumuzda tüm bu soruların cevabını öğreneceğiz."
"Kibir ve bencillik İnsan ruhundaki en zararlı zehirdir"
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)
Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Sinbad Macera Adasında
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır