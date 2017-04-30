Musa Gönüllü'nün yönettiği Sinbad Macera Adasında tiyatro oyunu, 30 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde...



Yazan/Yöneten: Musa Gönüllü



Müzik: İlker Kalender



Dekor: SMO Dekor Atölyesi



Oyuncular: Fatih Küçük, Musa Gönüllü, Elif Seçgin, Nagihan Yıldız



Süre: 50 Dakika



"Sultan Gönlübol ülkesini adaletli ve barış içinde yönetmektedir. Kızı İrem Sultan tüm halk tarafından sevilmektedir. Kara Pençe yıllardır çeşitli hile ve kötülüklerle tahtı ele geçirmek istiyordur.



İrem Sultan 18 yaşına girecektir. Unvanını elde etmesi için macera adasındaki altın dağından bir kese altın tası getirmelidir. Ama bu yol çok tehlikelidir. Sultan Gönlübol bu yolculukta İrem Sultana eşlik etme görevini gemici Sinbad ve tayfası Firuzeye verir. Kara Pençenin bu yolculukla ilgili karanlık planları vardır.



Bakalım gemici Sinbad, İrem sultanı koruyabilecekmi? Kara Pençenin planları gerçekleşecekmi? İrem Sultanın görevi nasıl sonuçlanacak?



Değerler eğitiminde yer alan sevgi, dostluk ve umudu işlediğimiz oyunumuzda tüm bu soruların cevabını öğreneceğiz."



"Kibir ve bencillik İnsan ruhundaki en zararlı zehirdir"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)



Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Sinbad Macera Adasında



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır