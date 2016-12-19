Sınavsız Üniversiteye Giriş Nasıl Olacak?

Sınavsız üniversiteye giriş ile ilgili merak edilenler haberimizde. Sınavsız üniversiteye giriş nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için derledik. Her yıl milyonlarca öğrencinin iyi bir gelecek hayaliyle ter döktüğü üniversite sınavı değişiyor. 2010 yılındaYükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak iki aşamalı hale getirilen sınavın ilk ayağı kalkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ortaklaşa çalıştığı yeni modelle üniversiteye sınavsız geçiş hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ortak çalışması olan yeni sistemin 2017'de son şeklini alması ve 2018'de uygulamaya geçirilmesi öngörülüyor. Hürriyet'in haberine göre sınavsız sistemin detayları şöyle:

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE NASIL OLACAK?

Sınavsız üniversite için öğrencilerin lise diploma puanları üniversiteye geçişte kullanılacak. Diploma puanlarının esas alınacak olması nedeniyle MEB, lisede de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı benzeri merkezi sınav yapılması için çalışma yürütüyor. Buna göre liselerde her yıl bir sınav, merkezi sistemle yapılacak. Açık uçlu sorularla yapılması öngörülen sınavla hormonlu notların önüne geçilmesi planlanıyor.

YGS'yle iki yıllık ön lisans programlarına yerleşen yaklaşık 100 bin öğrenci için sınava girmeden lise diploma puanıyla kayıt yaptırabileceği bölümler açıklanacak. Öğrenci, lise diploma puanına göre bu bölümlerden birine doğrudan kayıt yaptırabilecek. Açıklanan listeden tercih etmeyen öğrenciler, LYS'ye girebilecek. Yeni sistemin bazı 4 yıllık lisans programlarında da uygulanması planlanıyor.

MEZUNLAR NE YAPACAK?

Mevcut sistemde öğrencilerin YGS barajını aştıktan sonra 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girdiği LYS devam edecek. Yüksek puanlı lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, bu sınava girmek için başvuruda bulunacak. Meslek lisesi öğrencilerine kendi alanlarında özel kontenjan ayrılması için de çalışma yapılıyor.

Geçmiş yıllarda mezun olanlar da yeni sistemde diploma puanlarıyla önlisans ve bazı lisans programlarına kayıt yaptırabilecek. Mezunlar da liseden yeni mezun olan öğrenciler gibi LYS'ye girebilecek.

6 YILDIR ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ İKİ SINAVLA

Üniversiteye giriş sınavı, 1999-2010 yılları arasında tek sınav olarak uygulanırken, 2010'da iki sınav uygulamasına geçilerek son şeklini aldı. Buna göre; ortaöğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı sınavın birinci aşaması YGS, ortak ve tek sınav olarak yapılıyor. YGS, ortaöğretimini başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilere uygulanıyor. Bu sınavla, açıköğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanı, lisans programlarına yerleştirme amacıyla yapılacak LYS'ye girebilmek için aranan asgari başarı puanı belirleniyor.

İKİNCİ AŞAMA

İkinci aşama olan LYS ise adayların bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açıköğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmedeki puanını belirleyen sınavlar. Bu sınavlar LYS 1 (Matematik – Geometri), LYS 2 (Fizik – Kimya – Biyoloji), LYS 3 (Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya 1), LYS 4 (Tarih – Coğrafya 2 – Felsefe) ve LYS 5 (Yabancı Dil) olmak üzere beş alanda, iki hafta sonunda ve ayrı ayrı oturumlarda yapılıyor.



