Sınavda Başarılı Olan İşçiler Belgelerini Aldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavlarında başarılı olan işçilere belgeleri dağıtıldı.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen belge dağıtım töreninde konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, "Mesleki Yeterlilik Belgesi için odamıza 243 kişi başvurdu. 243 kişinin, 25-28 Ocak tarihlerinde ahşap, betonarme demirci, sıvacı, duvarcı, seramik karo kaplama, ısı yalıtım ve betoncu mesleklerinde sınavları yapıldı. Yazılı test, mülakat ve iş başında uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Sınavda 159 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Başarılı olamayan arkadaşlarımıza tekrar sınav düzenlenecek. Allah hepinize kazasız, belasız bol kazanç versin, sertifikanız hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



Başkan Hasan Hüseyin Erkoç'un konuşmasının ardından katılımcılara belgeleri teslim edildi. - MALATYA