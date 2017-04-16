Sınav Toplantısı
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 17.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Sınav Toplantısı
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io