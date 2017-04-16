Sınav Toplantısı

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Sınav Toplantısı

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 17.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 17.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Sınav Toplantısı

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Anadolu Üniversitesi, Yunusemre, Eskişehir, Bilgisayar, Hayır