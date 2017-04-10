Sınav Öncesi Teog Velisi Olmak

TEOG sınavına sayılı günler kaldı. Her ne kadar hazırlık süreci uzun olsa da sınav günü yaklaştıkça çocuklar ister istemez kaygı yaşamaya başlıyor. Çocuğunuzun kaygılı olduğunu nasıl anlayacağınızı ve eğer bu kaygıyı yaşıyorsa nasıl yönetilmesi gerektiğini ERA Okulları PDR Bölüm Koordinatörü Uzm. Psikolog Aslı Kanizi anlattı.

TEOG sınavına sayılı günler kala hem çocuklar hem de veliler heyecan yaşıyor. Bu dönemde pek çok çocuk da ister istemez sınavla ilgili kaygı yaşıyor. Ancak bu kaygının üstesinden gelmek zor değil.

Ailenin Sınav Kaygısında Rolü Nedir?

Kaygı, kişinin duygusal ya da fiziksel baskı altındayken ortaya çıkan tepkisidir. Aileler fark etmeden sınav kaygısını nasıl yaratır?

Ailenin ve öğrencinin farklı hedef ve beklentilerde olması

Öğrencinin görev ve sorumluluklarını üstlenmesinin engellenmesi

Zaman yönetimi konusunda doğru yönlendirilmeme

Başarısız olma durumunda değerlendirilme korkusu yaşatma

Sen en iyisini yapmalısın yaklaşımı

Çevredeki kişilerle ve ya örneklerle karşılaştırma yapma

Gibi nedenlerle çocuklar sınav kaygısı yaşayabilir. Ancak bu kaygı her zaman olumsuz bir durum değildir ve aynı zamanda öğrencinin sınavı ne kadar ciddiye aldığını da gösterir. Bu duygu durumu dengeli yaşandığında öğrenciyi sınava karşı sorumluluk kazanma açısından psikolojik olarak olumlu etkilediği de görülür. Kaygılanmak genellikle öğrenciyi planlı yaşamaya ve disiplinli çalışmaya yöneltir.

Çocuğunuzun TEOG Heyecanında Yanında Olun!

Öğrencinin sınava hem kendisinin hem de sizin beklentilerinizi yüklenerek girdiğini unutmayın; çocuğunuzun hedef ve beklentilerini dinleyerek ortak paydada buluşun.

Sınav öncesi düzenli ve planlı çalışabileceği huzurlu bir ev ortamı oluşturun. Öğrenciye planlı çalışmayı telkin ederken baskıcı bir tutum sergilemeyin.

Zamanını gereksiz televizyon programları ile geçirmesi yerine ona sevdiği türden kitaplar alarak boş zamanını odaklanma süresini arttıracak aktivitelere yönlendirin

Çocuğunuzu başkaları ile mukayese etmeyin. Bu, öğrenci üzerinde baskıyasebep olacaktır. Biricik olduğunu ve rakibinin sadece kendisi olduğunu hatırlatın.

Sınava 5 Kala TEOG Velisi Olmak...

Sınav günü kadar sınav öncesi birkaç gün öğrenci için çok önemlidir. Bu süreçte öğrencinin düzenli bir şekilde kendini yormadan yaşamına devam etmesi en önemli unsurdur. Biliyoruz ki, kaygı durumunun en önemli sebeplerinden biri zihinsel yorgunluk ve hazır hissetmeme durumudur. Uzman Psikolog Kanizi, ailelere sınav öncesi aşağıdaki önerilerde bulunuyor.

Sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakması için öğrenciyi motive edin. Çocukların sınav anına gergin değil sakin ve huzurlu bir şekilde hazırlanmaları, sınav sonucunu etkilediğinden son günü dinlenerek geçirmeleri çok önemli.

Öğrenciler yoğun kaygı ve stresten dolayı, aşırı yemeğe yönelebilirler. Bu nedenle sınavlara kadar olduğu gibi sınav arifesinde de sağlığı bozacak yağlı ya da soğuk içeceklerden uzak durmalarına özen gösterin.

Sınav arifesinde yorucu aktivitelerden ve etkinliklerden kaçının. Günü dinlenerek ve olabildiğince rahat bir aile ortamında, keyifli ve rahatlatıcı aktiviteler yaparak geçirin. Sizin güveniniz, çocukların kaygısını azaltma konusunda yararlı olacaktır.

Sınav sabahı dinlenmiş olarak uyanması için özellikle son hafta, öğrencilerin uyku düzenine dikkat edin.

TEOG günü öğrencilerin iyi bir kahvaltı yaparak sınava girmelerini sağlayın. Sağlıklı ve kaliteli bir kahvaltı, öğrencinin zihnini açacak ve kan değeri düşüklüğüne bağlı olarak oluşması muhtemel herhangi bir denge kaybı, konsantrasyon bozukluğu ya da mide bulantısını önleyecektir.

Son olarak onu sevdiğinizi, güvendiğinizi ve sınav sonuçlarının bu durumu asla değiştirmeyeceğini sözlerinizle ve davranışlarınızla ona hissettirin.