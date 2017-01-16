Sınav Kaygısı Başarıyı Engelliyor

Üniversiteye giriş için yapılan sınavların ilk aşaması olan YGS için başvuruların başladığı bir döneme girdik. Sınava yaklaştığımız bu dönemde birçok kişi sınav kaygısı yaşamakta. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikologlarından Süreyya Kitapçıoğlu sınav kaygısı ile başa çıkmanın sırlarını verdi. Psikologla Kitapçıoğlu şunları söyledi;

"Öncelikle şunu bilmek gerekir ki kaygı, yaşamımızın olağan bir parçasıdır. Kaygı duymak zayıf, çıldırmış veya kontrolden çıkmış olduğunuz anlamına gelmez. Herkes zaman zaman korku veya stres yaratan durumlara karşı kaygı duyabilir. Burada kritik olan nokta duyulan kaygının miktarı ile ilgilidir. Evet, belli bir miktar kaygı sizi motive edip performansınızı arttırabilir ancak kaygı miktarı gereğinden fazla ise artık bu kaygının destek yerine köstek olmaya başladığını söyleyebiliriz.

Peki, sınav kaygısı dediğimiz şey nedir?

Sınav kaygısı, sınav öncesi ve/veya sınav sırasında öğrenilen bilginin etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Bu kaygıyı yaşayan kişiler çoğunlukla sınav sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmakta olup bilgisinden ziyade kişiliğinin değerlendirildiği düşüncesinin hâkimiyeti altındadır.

Sınav kaygısı yaşayan kişide hangi belirtileri görürüz?

Sınav kaygısı yaşayan kişide birtakım fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar sınav öncesinde veya sınav anında kendini gösterebilir.

Kişiler sıklıkla sınav anında ya da öncesinde kalp atışının hızlandığını, terlediğini, midesine ağrı girdiğini ve mide bulantısı yaşadığını ifade etmektedir. Bu belirtilere zaman zaman kaslarda gerginlik ve baş dönmesi de eşlik etmektedir. Tüm bunlar sınav kaygısının vücudumuzda yaratığı bazı fiziksel belirtilerdendir. Bununla birlikte kişiler heyecan, gerginlik, korku, panik gibi duygusal belirtiler de yaşayabilir. Bu nedenlerden dolayı kişi sınav öncesinde ders çalışmayı erteleme, sınava girmeme veya sınav anında sınavı yarıda bırakma gibi davranışlar gösterebilir.

Ne zaman yardım istemek gerekir?

Sınav öncesi veya sınav esnasında duyduğunuz kaygı size rahatsızlık veriyor hatta sınav bitmiş olsa bile belirtiler bir türlü geçmiyorsa bir uzmandan yardım almanızı öneririz.

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