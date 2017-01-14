Sınav Kaygısı Başarıyı Engelliyor"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi psikologlarından Süreyya Kitapçıoğlu, "Sınav kaygısı yaşayan kişide birtakım fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler ortaya çıkmakta. Bunlar sınav öncesinde veya sınav anında kendini gösterebilir. YGS başvuruları ile artan kaygılar başarıyı olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı başvurularının yapıldığı bugünlerde Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinden yapılan yazılı açıklama ile öğrencilerin sınav kaygısı ile başedebilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi psikologlarından Kitapçıoğlu, kaygının hayatın olağan bir parçası olduğunu belirterek, kaygı duymanın zayıf, çıldırmış veya kontrolden çıkmış anlamına gelmediğini ifade etti.



Herkesin zaman zaman korku veya stres yaratan durumlara karşı kaygı duyabileceğine işaret eden Kitapçıoğlu,şunları kaydetti:



"Burada kritik olan nokta duyulan kaygının miktarı ile ilgilidir. Evet, belli bir miktar kaygı sizi motive edip performansınızı artırabilir ancak kaygı miktarı gereğinden fazla ise artık bu kaygının destek yerine köstek olmaya başladığını söyleyebiliriz. Peki, sınav kaygısı dediğimiz şey nedir? Sınav kaygısı, sınav öncesi ve/veya sınav sırasında öğrenilen bilginin etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Bu kaygıyı yaşayan kişiler çoğunlukla sınav sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmakta olup bilgisinden ziyade kişiliğinin değerlendirildiği düşüncesinin hakimiyeti altındadır.



Sınav kaygısı yaşayan kişide birtakım fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar sınav öncesinde veya sınav anında kendini gösterebilir. YGS başvuruları ile artan kaygılar başarıyı olumsuz etkiliyor. Kişiler sıklıkla sınav anında ya da öncesinde kalp atışının hızlandığını, terlediğini, midesine ağrı girdiğini ve mide bulantısı yaşadığını ifade etmektedir. Bu belirtilere zaman zaman kaslarda gerginlik ve baş dönmesi de eşlik etmektedir. Tüm bunlar sınav kaygısının vücudumuzda yarattığı bazı fiziksel belirtilerdendir. Bununla birlikte kişiler heyecan, gerginlik, korku, panik gibi duygusal belirtiler de yaşayabilir. Bu nedenlerden dolayı kişi sınav öncesinde ders çalışmayı erteleme, sınava girmeme veya sınav anında sınavı yarıda bırakma gibi davranışlar gösterebilir."



Öğrencilere sınav öncesi veya sınav esnasında duydukları kaygının rahatsızlık vermesi durumunda uzmanlardan yardım almasını öneren Kitapçıoğlu, belirtilerin geçmemesi halinde sınav bitiminde bile destek alınması gerektiğini aktardı.



Kitapçıpğlu, kaygı yaşayan öğrencilere "Bedeninizde hissettikleriniz felaket değil, kaygının yarattığı doğal süreçlerdir.

Yapmak değil, yapmaya çalışmak sizin elinizde, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz. Alacağınız sonuç sizin değil, sınavın bir değerlendirmesidir.

Sizin hayatınız ve ilişkileriniz sadece bu sınav ve sonucundan ibaret değildir. İnsanların sizi takdir etmesi sadece sınavla bağlantılı olmamalıdır. Bu sınavda başarılı olup olmamayı düşünmek yerine öncesinde elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız." tavsiyelerinde bulundu.