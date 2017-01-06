Sınav Birincisi Öğrenci İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'u Ziyaret Etti

Merkezi Ortak Sınav birincisi Yunus Emre Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u ziyaret etti.



8'nci sınıflar 1'nci Dönem Merkezi Ortak Sınavlarında 6 dersten sorulan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan Bozüyük Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Kahraman, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik ve Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarangümeli ile İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Yunus Emre Kahraman'ı tebrik ederken, tüm soruları doğru cevaplayarak büyük bir başarıya imza attığını, Bilecik için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Durmuş, öğrenciye başarılarının devamını dilerken İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik ve Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarangümeli'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK