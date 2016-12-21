Sinan Tuzcu ve Selen Öztürk Aşk mı Yaşıyor? Sinan Tuzcu Kimdir? Selen Öztürk Kimdir?

Sinan Tuzcu ve Selen Öztürk aşk mı yaşıyor sorusunun cevabı haberimizde. Sinan Tuzcu ve Selen Öztürk, sosyal medyadan yaptıkları duyuru ile aşklarını ilan etti. 10 yıllık eşi Dolunay Soysert'ten temmuz ayında boşanan Sinan Tuzcu, aylar sonra yeni bir aşka yelken açtı. Muhteşem Yüzyıl'da Gülfem karakteri ile hafızalara kazınan Selen Öztürk, haberi Instagram'dan duyurdu. Sinan Tuzcu ile yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Kaleme sevdalanmışız bir kere" notunu düştü. Sinan Tuzcu ise geri kalmadı ve gittikleri kafede Selen Öztürk'ün fotoğrafını paylaştı. İşte o görüntüler:

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Selen Öztürk 1980'de İzmir'de doğdu. Annesi Kıbrıslı, babası Uşaklı olan Selen Öztürk 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan Selen Öztürk Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi, Oyun Atölyesi gibi tiyatrolarda çalıştı. Selen Öztürk tiyatro çalışmalarının dışında çeşitli film ve dizilerde rol aldı, seslendirmeler yaptı.

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Sinan Tuzcu 10 Temmuz 1977 Gaziantep doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalı mezunu (2004). Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Televizyonda Ihlamurlar Altında (2006) dizisi ile tanındı. Aynı yıl Engin Cezzar - Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı (2006). 9 Temmuz 2006'da evlendiği Dolunay Soysert ile bu oyunda başrolü paylaştı. Son çalışmalarını Duru Tiyatro bünyesinde, Emre Kınay yönetiminde yapmıştır.

2006 yılında BKM ve İstanbul Halk Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen 'Sürmanşet' adlı oyunu yazmıştır. 2014 Yılında Kanal D ve Star Tv de yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını senaristliğini yapmıştır. 2016 yılında Atv de yayınlanan Kehribar dizisinin Hikayesini ve senaristliğini Ali Aydın'la beraber yazmıştır.







