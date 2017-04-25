Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band

Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band 25 Nisan Salı IF Performance Hall Ataşehir Sahnesinde!

Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band

Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band 25 Nisan Salı IF Performance Hall Ataşehir Sahnesinde!!!

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : IF Performance Hall Ataşehir

Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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