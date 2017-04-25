Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band
Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band 25 Nisan Salı IF Performance Hall Ataşehir Sahnesinde!
Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band 25 Nisan Salı IF Performance Hall Ataşehir Sahnesinde!!!
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : IF Performance Hall Ataşehir
Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Sinan Sümen & The Shadows Tribute Band
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io