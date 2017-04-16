Sinan Oğan Twitter'dan Tepki Gösterdi: YSK'nın Kararı Kanuna Aykırıdır

Milliyetçi Hareket Partisi eski Milletvekili Sinan Oğan, anayasa değişikliği halk oylamasında YSK'nın aldığı mühürsüz pusulalar geçerlidir kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Oğan konuya ilişkin tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Dikkat önemlidir: Seçim Kanunu 98/4'e göre mühürsüz pusula ve zarflar geçersizdir. Dolayısıyla YSK'nın kararı Kanuna aykırıdır.

İşte Sinan Oğan'ın tweeti: