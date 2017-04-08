Sinan Oğan: Hdp'liler Evet Diyecek (Vtr)

Sinan Oğan: HDP'liler Evet diyecek (vtr)...

Sinan Oğan: HDP'liler Evet diyecek (vtr)...

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili Oğan, Sinan Oğan, Hdp
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