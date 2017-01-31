'Sinan Gümüş'e Daha Çok Şans Ver Hocam"

FutbolArena Özel - Galatasaray'da Akhisar Belediyespor mücadelesinde 6-0'lık skorun ardından Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Riekerink'i tebrik ederken bir de istek yaptı.
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN RİEKERİNK'E İSTEK
Trabzonspor Kulübünün ara transfer döneminin başında Mehmet Ekici'ye karşılık takasta istediği Sinan Gümüş'e, Galatasaray yönetimi daha fazla şans verilmesini istedi.
"SİNAN GALATASARAY'IN GELECEĞİ"
Trabzonspor'a da, "Sinan bizim geleceğimiz" yanıtı veren Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Riekerink'ten de, genç oyuncu için "O, Galatasaray'ın geleceği. Kendisinden çok şey bekliyoruz" diyerek Hollandalı teknik adamdan Sinan Gümüş'e daha fazla süre vermesini istedi.
Sinan'ın da sakatlığını atlatıp çıktığı ilk maçta golünü atması Galatasaray yönetimini mutlu etti
Sinan Gümüş'ün Galatasaray performansı - Sinan Gümüş kimdir?
15 Ocak 1994 tarihinde Almanya'nın Pfullendorf bölgesinde doğan Sinan Gümüş, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Daha sonra ise futbola TSV Aach-Linz takımında başladı. Burada ilk olarak ortasaha'nın ortasında görev yapan Gümüş, 1 sezonda 90 gol attı ve inanılması güç bir rekora imza attı. Burada tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş daha sonra ise hocalarının tavsiyesiyle doğduğu şehrin takımı SC Pfullendorf'a önerildi ve bu takımın altyapısına transfer oldu.
2014-15 transfer döneminin ilk günlerinde Türkiye'ye gelen Gümüş, başta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor[3] ve Beşiktaş olmak üzere bir çok kulüp tarafından istense de Kaan Baysal gibi Galatasaray'ı tercih etti ve oyuncu ile sözleşme imzalandı.[4] Sinan Gümüş transferinin ardından ise "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Formayı kapmak için çalışacağım. Fizik olarak iyi olduğum söyleniyor. Hızlı bir oyuncuyum. Topla iyi hızım var, oyuncu geçebiliyorum. Beni Arjen Robben'e benzetirler." ifadelerinde bulunmuştu.
Bu sezon 14 maçta 2 gol atan Sinan Gümüş'ün Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sinan Gümüş'ün transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 3,2 milyon Euro.
'Sinan Gümüş'e Daha Çok Şans Ver Hocam"
FutbolArena Özel - Galatasaray'da Akhisar Belediyespor mücadelesinde 6-0'lık skorun ardından Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Riekerink'i tebrik ederken bir de istek yaptı.
FutbolArena Özel - Galatasaray'da Akhisar Belediyespor mücadelesinde 6-0'lık skorun ardından Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Riekerink'i tebrik ederken bir de istek yaptı.