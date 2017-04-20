Sinan Genim'le İstanbul Macerası

SİNAN GENİM'LE İSTANBUL MACERASI etkinliği 2017-04-21 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Sinan Genim'le İstanbul Macerası

SİNAN GENİM'LE İSTANBUL MACERASI etkinliği 2017-04-21 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Atatürk Kitaplığı

Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No: 45 Taksim - Beyoğlu

Başlangıç Saati : 21.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Kategori : SİNAN GENİM'LE İSTANBUL MACERASI

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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