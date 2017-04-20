Sinan Genim'le İstanbul Macerası
SİNAN GENİM'LE İSTANBUL MACERASI etkinliği 2017-04-21 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
SİNAN GENİM'LE İSTANBUL MACERASI etkinliği 2017-04-21 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Atatürk Kitaplığı
Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No: 45 Taksim - Beyoğlu
Başlangıç Saati : 21.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Kategori : SİNAN GENİM'LE İSTANBUL MACERASI
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io