Sinan Erşahin

Akbank Sanat'ta müzik dinletisi Sinan Erşahin ile devam ediyor.

Sinan Erşahin

Akbank Sanat'ta müzik dinletisi Sinan Erşahin ile devam ediyor.

Sinan Erşahin, gitar

Türkiye'de ve yurtdışında önemli salonlarda birçok solo ve oda müziği konserleri veren Erşahin, Meksika-Morelia Gitar Festivali, İtalya-İmperia Gitar Festivali, Paris Gitar Festivali, İzmir-Karaburun Gitar Festivali, Ankara-Bilkent Gitar Günleri, Bakü Uluslararası Müzik Festivali ve daha birçok festival tarafından davet edilmiş konserler ve masterclass dersleri vermiş,

yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli şeflerle çalışmış, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Filarmonia İstanbul Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Belediye Senfoni orkestrası, CRR Senfoni Orkestrası, Bakü Filarmoni Orkestrası gibi orkestralarla da solist sanatçı olarak konserler vermiştir. 

Saat: 20.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Akbank Sanat

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Sinan Erşahin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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