Akbank Sanat'ta müzik dinletisi Sinan Erşahin ile devam ediyor.



Sinan Erşahin, gitar



Türkiye'de ve yurtdışında önemli salonlarda birçok solo ve oda müziği konserleri veren Erşahin, Meksika-Morelia Gitar Festivali, İtalya-İmperia Gitar Festivali, Paris Gitar Festivali, İzmir-Karaburun Gitar Festivali, Ankara-Bilkent Gitar Günleri, Bakü Uluslararası Müzik Festivali ve daha birçok festival tarafından davet edilmiş konserler ve masterclass dersleri vermiş,



yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli şeflerle çalışmış, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Filarmonia İstanbul Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Belediye Senfoni orkestrası, CRR Senfoni Orkestrası, Bakü Filarmoni Orkestrası gibi orkestralarla da solist sanatçı olarak konserler vermiştir.



Saat: 20.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Akbank Sanat



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Sinan Erşahin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır